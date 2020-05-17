Koronavirüsün Arap ülkelerinde erkeklerde çok daha yaygın olmasının nedeni açıklandı

Katarlı araştırmacı Kalsam Abderrahman, Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının erkeklerde kadınlara göre çok daha fazla görülmesinin nedeninin erkek toplantıları geleneği olduğunu belirtti.

Modern toplum kültürleri alanında araştırmalar yapan Katarlı uzman Kalsam Abderrahman, Sputnik’e demecinde Basra Körfezi ülkelerinde Kovid-19’unn erkeklerde kadınlara göre çok daha fazla görülmesinin nedeninin erkek toplantıları geleneği olduğunu ifade etti.

Erkekler 'meclislerde' buluşuyor

Arap ülkelerinde kadınların erkeklere göre daha çok evlerinde zaman geçirdiğine dikkat çeken Abderrahman, erkeklerin arasındaki etkileşimin ise akraba ve arkadaşlarla genel olarak dışarıda yapılan günlük buluşmaların üzerinde kurulu olduğunu vurguladı.

Söz konusu iletişimin ‘meclis’ olarak adlandırılan evlerin özel ayrı odalarında erkekler arası toplantılar ile kurulduğunu belirten Abderrahman, bununla birlikte ‘meclislerin’ herkese açık olduklarını ve o nedenle genelde bu mekanlarda çok fazla kişinin bir araya geldiğini, bu toplantıların bazen müzik gösterili, oyunlu ya da şiir okumalı bir takım kültür forumlarına dönüşebildiğini ifade etti.

Arap erkekleri aileleri ile çok zaman geçirmez

Katarlı uzman, Arap erkeklerin genelde evde aileleri ile birlikte çok zaman geçirmediklerini hatırlattı.

“Böyle bir yaşam tarzı sonrasında (erkeklerin) aylarca evlerinde oturması elbette ki zor” diyen Abderrahman, ayrıca koronavirüs bulaşma riskinin bulunduğu bir takım özel işleri yapmak için genelde erkeklerin yollandığının altını çizdi.

Suudi Arabistan ve Katar, pandeminin başlangıcından bu yana koronavirüs vakalarında Arap ülkeleri arasında lider konumda. Suudi Arabistan’da şimdiye kadar 49 bin, Katar’da ise 29 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedilmiş durumda.