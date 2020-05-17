Kuzey Kıbrıs'ta bir aydır koronavirüs vakası görülmedi

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son bir ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 67 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.

Ülkede bugüne dek toplam 30 bin 295 test yapılırken, en son Kovid-19 vakası 17 Nisan'da tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs'ta ilk vaka 10 Mart'ta bir Alman turistte görülmüştü. Toplam 108 vakanın görüldüğü ülkede, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Tedavi süreci tamamlanan son hasta 83 yaşındaki Zekai Gece , 11 Mayıs'ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nden taburcu edilmişti.

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte toplam 2 bin 248 test yapıldı ve 2 yeni vaka belirlendi.