İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 34 bin 796'ya çıktı. Ülkede 5 yaşından büyük herkes artık test yaptırabilecek. Premier Lig kulüpleri, yarından itibaren küçük gruplar halinde antremana başlayacak.

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 160 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 34 bin 796'ya ulaştı. Vaka sayısı ise 2 bin 684 artarak 246 bin 406 oldu.

Son bir günde 100 bin 678 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 2 milyon 682 bin 716'ya yükseldi.

Bu arada Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı konuşmada semptom gösteren 5 yaşından büyük herkesin artık test yaptırabileceğini açıkladı.

Hancock ayrıca hükümetin, enfekte olanların temas ettiği kişilerin bulunmasını amaçlayan takip programında çalıştırılmak üzere 21 bin personel istihdam ettiğini bildirdi.

Öte yandan Premier Lig kulüpleri, yarından itibaren küçük gruplar halinde antremana başlama kararı aldı. Antremanlarda oyuncuların sosyal mesafe kurallarına uyacakları ve birbirleriyle temas edecekleri çalışmalara izin verilmeyeceği kaydedildi.

Ülkede Premier Lig başta olmak üzere bütün profesyonel ligler, 13 Mart'ta askıya alınmıştı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve fabrika işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.