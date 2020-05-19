'Çin’de 108 milyondan fazla kişiye yeni karantina getirildi'

Bloomberg’in aktardığına göre, Çin’in kuzeydoğusunda yeni sıkı karantina tedbirleri uygulanmaya kondu. Jilin eyaletinde tüm otobüs ve demiryolu ulaşımı durduruldu, okullar kapatıldı ve vatandaşlar sıkı karantinaya alındı.

Sıkı kuralların, ülkedeki salgının en kötü kısmının geride kaldığını düşünen vatandaşları tedirgin ettiği ifade edildi.

Jilin bölgesinde 34 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı belirten Bloomberg’e göre, yeni kısıtlamalar Çin yönetiminin ikinci dalganın yaşanmasından korktuğunu gösteriyor.

Haberde, “Bu ayrıca Çin ve diğer ülkelerde normal yaşama dönme sürecinin ne kadar kırılgan olduğuna dair bir işaret, çünkü salgının geri döndüğüne dair en ufak bir ipucu bile katı karantina kurallarının geri dönmesine neden oluyor” ifadesine yer verildi.

Jilin eyaletindeki kentlerden birinde, yeni vakaların tespit edildiği tüm sitelerin kapatıldığı aktarılan habere göre, her bir ailenin sadece tek bir temsilcisini iki günde bir 2 saatliğine alışverişe gönderebiliyor. Ayrıca eve servis hizmetini veren şirketlerin çoğu kapatıldı, insanların belirtilerini gizleyememesi için tüm verem ilaçları eczanelerden kaldırıldı.