Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı: Antrenmanlar başlıyor

Fenerbahçe, yapılan son koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını ve antrenmanların çarşamba günü başlayacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçlarını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan Kovid-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Burak Kızılhan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Kızılhan sağlık durumu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşmıştı.