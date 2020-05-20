Rus turizm sektörü karantinadan 1 Haziran itibariyle çıkmaya başlayacak

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, Rus turizm sektörünün 1 Haziran’dan itibaren aşamalı olarak karantina sürecinden çıkmaya başlayacağını söyledi.

Pervıy Kanal’da konuşan Doguzova, “Şimdi valilerle, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ile verimli bir işbirliği içerisindeyiz, bazı nüanslar üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Doguzova, açıklamalarına “Temel olarak tıbbi lisansı olan sanatoryumların açılacağı anlayışındayız. Ayrıca birçok bölgede kulübelerde konaklama hizmeti sunan otellerin ve apart otellerin açılmasından söz ediliyor. Karantina tedbirlerinin kaldırılmasında ilk etap bu olacak” sözleriyle devam etti.

Bölgeye göre durumun farklılık gösterebileceğini, çalışma kurallarının 1 Haziran’a kadar netleştirileceğini ekleyen Doguzova, “Sektörün olabildiğince hızlı karantina sürecinden çıkmasını isterken, geriye dönüş olmaması için kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda aceleci davranılmaması bizim açımızdan önemli” dedi.