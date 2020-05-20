Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4222'ye yükseldi, vaka sayısı 1000'in altında

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 222'ye yükseldi. Günlük vaka sayısı, uzun süre sonra ilk kez 1000'in altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 4 bin 222'ye ulaştı.

24 saatte 20 bin 838 test yapıldı ve 972 kişiye tanı kondu. Böylece vaka sayısı ilk kez 1000'in altında gerçekleşti. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte 1092 artarak 113 bin 987'ye yükseldi.

VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/axLmtRaKVE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2020

​Yeni rakamları kişisel Twitter hesabında yorumlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 1000'in altına düştüğünü belirterek "Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.

Koca, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatarak maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat çekti.