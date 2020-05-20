Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Bu ayki koronavirüs kaynaklı ölüm oranı yüksek olacak

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların arasındaki ölüm oranının bu ay geçen aya göre daha yüksek olacağı konusunda uyardı.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Moskovalılara Kovid-19’a yakalananlar arasındaki ölüm oranının bu ay geçen aya göre daha yüksek olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Ağır hastaların, yoğun bakım servisleri de dahil olmak üzere hastanelerde 2-3 hafta kadar kaldıklarını hatırlatan Sobyanin, bunun sağlık sistemine büyük bir yük getirdiğini ve ‘mayısta nisana göre çok daha fazla olacak’ yüksek ölüm oranı oluşturduğunu vurguladı.

Hastanelerde şu anda yaklaşık 1.700 ağır ve çok ağır durumda olan hastanın bulunduğunu aktaran Sobyanin, başkentteki işletmelerin büyük bir kısmının açılmasından dolayı şehir içi trafiğin bir milyon kişi arttığını, bu nedenle vatandaşların zorunlu maske ve eldiven kullanma düzenine uymaya devam etmelerinin gerektiği konusunda uyardı.

Sobyanin daha önce Moskova’da serbest dolaşmaya ancak koronavirüs vakalarının ve ölümlerinin azalması durumunda izin verilebileceğini şu sözlerle açıklamıştı:

“Moskovalılar, her gün binlerce yeni vakayı değil, onlarca ya da yüzlerce, belki de daha az vakayı duyurmaya başladığımız zaman serbest dolaşabilecek. Hala riskin ciddi olduğu bir alandayız.”

Moskova’da son 24 saatte 2 bin 699 yeni koronavirüs vakasının saptanmasıyla toplam vaka sayısı 152 bin 306’ya ulaştı. Salgının başından bu yana 36 bin 936 kişi sağlığına kavuştu, 1.726 kişi hayatını kaybetti.