İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin raporundan: Özel sektördekilerin yüzde 51.32'si işini kaybetmekten korkuyor

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından hazırlanan rapora göre özel sektörde çalışanların yüzde 51.32’si, kendi işini yapanların yüzde 32.8’i işini kaybetme kaygısı yaşıyor. Yüzde 39.2’si ise aç kalmaktan korkuyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin hazırladığı 'Kovid-19 Salgınının Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Etkileri ve Türkiye'ye Yönelik Öneriler' başlıklı raporundan dramatik sonuçlar çıktı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in aktardığı rapora göre, özel sektörde çalışanların yüzde 51.32'si, kendi işini yapanların da yüzde 32.8'i işini kaybetme kaygısı yaşıyor. İnsanların yüzde 39.2'si ise gelecek 2 ayda aç kalma ya da ihtiyaçlarını karşılayamama korkusuna kapıldı.

'Evden çalışabiliriz'

Üniversitenin ağırlıklı olarakvetemsil eden kesim üzerinde yaptırdığı araştırma sonuçlarına göre,salgını yüzünden halkın yüzde 42'sini yapamaz hale geldi, yüzde 65'ininarttı, yüzde 53'ününbozuldu, yüzde 31'i hayatına yönelikduygusunu kaybetti, yüzde 39'u ise süreklive

Üniversitede farklı alanlarda bilimsel çalışma yapan 24 akademisyenin katkılarıyla gerçekleştirilen ve editörlüğü Prof. Dilek Demirbaş, Prof. Veysel Bozkurt ve Prof. Sayım Yorğun tarafından gerçekleştirilen araştırmada, salgın öncesi fiilen çalışan nüfusun yer aldığı hanelerin (emekli, işsiz vb. hariç) yaklaşık yüzde 72'sinde tam, kısmi ya da dönüşümlü olarak hane dışına çıkarak çalışmaya devam edildiği tespit edildi.

Ayrıca bu hanelerin ortalama yüzde 56'sından her gün asgari bir bireyin ev dışına çıkış yaptığı belirlendi. Öğrenciler dahil katılımcıların yüzde 57'si işlerinin evden çalışmaya uygun olduğunu söylerken, yüzde 72'si online çalışmanın teşvik edilmesini istedi.