Karantinaya alınan mahallede 10 kişi Kovid-19'u yendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tedbir amacı ile karantinaya alınan mahalledeki 10 kişi yapılan tedavilerinin ardından Kovid-19 yendi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Ballar mahallesinde yaşayan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

Daha sonra şahsın temas ettiği 6 kişinin daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Aynı mahallede yaşayan 7 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması sonrasında alınan kararla mahalle, 14 Mayıs tarihinde karantinaya alındı.

İlçenin kırsal kesiminde bulunan mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Mahallede yaşayan ve koronavirüs tespit edilen 7 kişi ile temas kurdukları değerlendirilen 37 kişiye daha Kovid-19 testi yapıldı.

Yapılan testler sonrasında testleri pozitif çıkan toplam 10 kişi Kandıra Devlet Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 kişi yapılan tedavilerinin ardından virüsü yendi. 10 vakadan 9'u taburcu edildi.

Mahallede salgın sağlık ve jandarma ekiplerince kontrol altına alındı. Mahallede yaşayan çok sayıda vatandaşın ise test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilirken, karantina süresinin 7 gün daha süreceği öğrenildi.