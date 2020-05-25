İspanya'da sağlık çalışanlarından eylem

İspanya'nın başkenti Madrid'de çalışma şartlarını protesto eden sağlık personeli eylem yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü ülkelerden İspanya'da, başkent Madrid'deki hastanelerde görevli sağlık personeli, çalışma koşullarını protesto etti.

Madrid genelinde akşam saatlerinde kısa süreliğine iş bırakan sağlıkçılar, çalıştıkları hastanelerin önünde gösteri yaptı.

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Sorunlarının yeni olmadığını, yıllardır mücadele verdiklerini belirten sağlıkçılar, "onurlu sözleşme, daha fazla personel ve sağlıkta kamu kuruluşlarının güçlendirilmesi" taleplerinde bulundu.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için 2 dakikalık saygı duruşunda da bulunan sağlık sektörü çalışanları, maske ve eldiven takarak, sosyal mesafeye de özen gösterdi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği son verilerde, Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 bin 834 kişinin hayatını kaybettiği ve ülkede toplam vaka sayısının 235 bin 400'e çıktığı bildirildi.

Ülkede koronovirüsün bulaştığı 50 binden fazla sağlık çalışanından 76'sı hayatını kaybetti.