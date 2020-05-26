Rospotrebnadzor Başkanı Popova : Kovid-19'un neden olduğu ‘yeni doğal’ koşullarda yaşamaya alışmalıyız

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da dahil olmak üzere tüm dünyada Kovid-19 insidansında bir düşüş olduğunu söyledi.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, düzenlediği basın toplantısında virüsün varlığını sürdüreceğini ve herkesin ‘yeni doğal’ koşullarda yaşamaya alışması gerektiğini belirtti.

Popova, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Rusya’da diğer ülkelerde ortaya yayılmaya başlamasından iki buçuk ay sonra ortaya çıktığını belirterek “Dünyada insidansta bir düşüş olduğunu, ancak bunun her yerde olmadığını belirtmek isterim. Avrupa, Kuzey Amerika ve bazı Asya ülkelerinde günlük olarak kaydedilen vaka sayısında düşüş gözleniyor” dedi.

Anna Popova, ülkelerde Kovid-19 test seviyesinin çok farklı olduğunu, bazı ülkelerde hastalığın olmasına rağmen testlerin neredeyse hiç yapılmadığını kaydetti.

Dünyada her gün yaklaşık 100 bin yeni Kovid-19 vakasının kaydedildiğine vurgu yapan Popova sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlar sadece bilinenler, çünkü test seviyesi her ülkede farklıdır. Bazı ülkelerde hastalığın olmasına rağmen testler neredeyse hiç yapılmıyor.”

Popova, virüsün varlığını devam ettireceğini, herkesin ‘yeni doğal’ koşullarda yaşamaya başladığını ve buna alışması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir doğal ortamda yaşadığımızı sizlerle daha önce birçok kez konuştuk. Bu yeni ortama alışmamız ve yeni şartlarda yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Virüsün ortadan kalkmayacağı açık, ancak çok şey yapabiliriz, çok şey öğrendik. Bu süre zarfında sağlığımızı koruyarak, tüm güvenlik önlemlerini öngörerek ve sağlayarak bu virüsle nasıl yaşayacağımızı öğrendik.”

'Virüs insan popülasyonunda yaşamayı öğreniyor'

Anna Popova, yeni virüsün insan popülasyonunda yaşamayı öğrenmeye başladığını ve etkileşimin hayatı kolaylaştırmak için yeni kurallar geliştirmeye yardımcı olacağını şu sözlerle ifade etti:

“Virüs de aynı zamanda insan popülasyonunda yaşamayı öğreniyor ve bu etkileşim yeni kurallar geliştirmemize yardımcı olmalı ve bunu sürekli yapıyoruz. Bu kurallar, virüs dolaşımını sürdürürken hayatımızı daha kolay hale getirecektir. Virüsün bizimle kalacak olması yanında, yaşam kalitemiz ve dinlenme kalitemizi düşürmemeyi öğrenmeliyiz.”