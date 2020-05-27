Kadirov, koronavirüse yakalandığına dair iddiaları reddetti: Son derece sağlıklıyım

Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, sağlığıyla ilgili iddialara yardımcısı Ahmet Dudayev'in Instagram hesabında katıldığı bir canlı yayında yanıt verdi.

Kadirov, "Hastalanmış olsam bile, dünyada milyonlarca kişi koronavirüse yakalandı, on binlercesi öldü, ben insan değil miyim? Hastalanma hakkım yok mu? Bir damlalık alıp bağışıklık kazanma hakkım yok mu? Son derece sağlıklı bir insanım" ifadelerini kullandı.

Kadirov, Ramazan Bayramı'nı evinde geçirdiğini de kaydederek, "Bayramı evde kutladım. Doğal olarak hiçbir yere girmedim ve kimseyi eve kabul etmedim. Eğer halka karantinada kalma çağrısı yapıyorsam, buna ilk olarak benim uymam gerekir" diye ekledi.

Kadirov’un yeni tip koronavirüse yakalandığı ve Moskova'daki bir hastanede tedavi gördüğü haberleri basına sızmıştı. Daha sonra yardımcısı, basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, Kadirov’un Kovid-19 enfeksiyonunu önleme ve müdahale merkezinin çalışmalarını bizzat kontrol ettiğini ifade etmişti.