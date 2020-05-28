Koca: Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2.8

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

John Hopkins Üniversitesi tarafından hazırlanan veriyi kişisel Twitter hesabında paylaşan Koca, "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.8. Bu oran İngiltere'de 14.1. İtalya'da 14.3. Fransa'da 15.5. ABD'de ise 5.9" dedi.

Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9.

ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020

​