Kremlin: St. Petersburg'da yapılması planlanan BRICS ve ŞİÖ zirveleri ertelendi

Kremlin, 21-23 Temmuz’da St. Petersburg’da yapılması planlanan BRICS ve ŞİÖ zirvelerinin koronavirüs salgını nedeniyle daha geç tarihlere ertelendiğini duyurdu.

Kremlin, 21-23 Temmuz’da St. Petersburg'da yapılması planlanan BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (İÖ) zirvelerinin pandemi nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS liderlerinin görüşmesi ve ŞİÖ Liderler Konseyi toplantısının 21-23 Temmuz 2020 tarihinde Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılması planlanıyordu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya'nın 2019-2020 ŞİÖ ve 2020 BRICS başkanlığındaki etkinliklerin hazırlanması ve sağlanmasından sorumlu Organizasyon Komitesi, dünya genelindeki koronavirüs salgını ve ilgili geçici kısıtlamalar nedeniyle, 21-23 Temmuz 2020 St. Petersburg’da yapılması planlanan BRICS liderleri görüşmesi ile ŞİÖ Liderler Konseyi toplantısının daha geç tarihlere ertelenmesine karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Yeni tarihin, üye ülkelerde ve genel olarak dünyadaki gelişmelere göre belirleneceği kaydedildi.