ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 800 bini geçti

Kovid-19 pandemisinin merkez üssü olan ABD'de vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Baltimore merkezli Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, ülkede tespit edilen vaka sayısı 1 milyon 804 bin 206'ya ulaştı.

Verilerde, koronavirüs kaynaklı toplam ölü sayısının da 104 bin 799 olduğu bilgisi yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gün içinde dünyada tespit edilen vaka sayısının 6 milyonu geçtiğini bildirmişti.

Dünya üzerinde en çok vaka bulunduran Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında tespit edilmiş yaklaşık 2 milyon 400 bin vaka bulunuyor.

Kovid-19 nedeniyle ençok ölümün yaşandığı Avrupa'da ise 180 bin kadar hasta hayatını kaybetti.