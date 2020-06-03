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    TOFED Başkanı Özcan: Boş kalan otobüsün parasını TÜİK mi ödeyecek?

    © AA / Nevzat Yıldırım
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1064)
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    Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayına ait verilerine tepki gösterdi. "Boş kalan otobüsün parasını kim ödeyecek? TÜİK mi ödeyecek?" diye soran Özcan, "Yüzde 50 kapasite ile çalıştığım zaman eski fiyatla nasıl gideceğim? TÜİK’in verdiği rakam yüzde 100 kapasiteli gösteriyor" dedi.

    1 Haziran itibarıyla başlatılan yeni normalleşme kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı. Genelgeyle yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kuralı gereği firmalar, artık yarı yarıya yolcu taşımaya başlamıştı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bir süredir uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının son bulmasıyla otobüs sektöründe yoğunluk yaşanmaya başladı.

    Valize ek ücret talep ediliyor

    En çok sahil bölgelerine araç kaldırılıyor. İstanbul'dan Anadolu'ya gitmek isteyenler ise valiz ücretiyle karşılaşıyor. Tek valiz için ücret talep edilmezken 3-4 valizi ile memleketinin yolunu tutmak isteyen vatandaşlar, bir yolcu ücretini daha gözden çıkarmak zorunda. Bilindiği üzere otobüs biletleri için tavan fiyat uygulamasına gidildi. Yeni uygulamaya göre 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 401-475 kilometre arası 160 lira tavan fiyat uygulaması başladı.

    Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre bu sırada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ait verileri açıkladı. Verilere göre, ortalama otobüs bileti fiyatı 77 TL olarak belirtildi. Ancak bu ortalamanın doğru olmadığı konusunda itirazlar yükselmeye başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, konuya ilişkin Sözcü’ye özel açıklamalarda bulundu.

    'Otobüslerde yoğunluk oluşmaya başladı'

    Koronavirüste ikinci bir dalganın oluşmaması durumunda yoğunluğun devam edeceğini belirten Özcan, “Geçtiğimiz cuma gününden beri büyük bir yoğunluk var. İnsanlar bunalmıştı, herkes yazlığına gidecekti. İzin ile oluyordu yolculuklar. İlk önce çay toplayan işçilere izin verdiler, bir de 65 yaş üstü refakatçilere izin verdiler. Seyehat kısıtlaması da kalkında yüzde 50 doluluk ile çalışan otobüslerde yoğunluk oluşmaya başladı. İkinci bir virüs dalgası olmazsa, halk tedbirli davranırsa, işletmeler kurallara dikkat ederse bu böyle devam eder artık” dedi.

    Özcan, TÜİK verileriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

    “TÜİK bilmiyor mu ki 40 kişilik otobüs 20 kişiyle gidiyor, 54 kişilik otobüs 27 kişiyle gidiyor. Koltuk kapasitesinin yarısı yolcu ile giden otobüs eski fiyatla gidebilir mi? Koltuklarının yarısı boş kalan otobüsün parasını kim ödeyecek? TÜİK mi ödeyecek? Ben de yüzde 100 kapasiteyle ile çalışırsam eski fiyatımla gideceğim. Yüzde 50 kapasite ile çalıştığım zaman eski fiyatla nasıl gideceğim? Her şeye zam geliyor ben nasıl yapacağım? TÜİK’in verdiği rakam yüzde 100 kapasiteli gösteriyor. Taban fiyatları Bakan'dan aldık.”

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1064)
    Etiketler:
    TÜİK, Barış Özcan, Koronavirüs, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)
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