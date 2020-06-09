Koca, Bakanlar Kurulu toplantısındayken tweet attı: Ne diyeceğim dışarıdan alacağım duyumlara bağlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Koca, "Bakanlar Kurulu'ndayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?" diye sordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir video konferans yöntemiyle yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı, bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Toplantı sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Koca, takipçilerine "Bakanlar Kurulu'ndayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?" diye sordu.

Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 9, 2020

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