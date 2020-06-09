Erdoğan yeni kararları açıkladı: 65 yaş üstü belli saatler aralığında dışarı çıkabilecek, sinemalar 1 Temmuz'da açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme kararı kapsamında atılacak yeni adımları duyurdu. Buna göre 65 yaş üstü vatandaşlar saat 10:00 ile 20:00 arasında dışarı çıkabilecek. Lokanta, kafe gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatılırken, sinema ve tiyatrolar 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.