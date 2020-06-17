Mardin'de iki mahalle kısmi karantinaya alındı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe ve Ortaköy mahallelerinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sosyal hareketliliğe bağlı olarak vakaların diğer yerleşim birimlerine dağılma riskinin yüksek olması nedeniyle mahallelerin bazı alanları karantinaya alındı.

Gökçe mahallesinde Menderes caddesi, Menderes sokak/Çelik sokak karantina altına alınırken, Ortaköy mahallesinde ise Yeni Sağlık Ocağı caddesi Küme Evleri, Eski Mardin caddesi, Eski Mardin sokağı ile Eski Cami sokağı karantinaya alındı.

Sınırları belirtilen bölgeler kontrol altına alınarak, zorunluluk halleri dışında giriş ve çıkışlara kapatıldı.