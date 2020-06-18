İçişleri Bakanlığı sınav günleri uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı LGS ve YKS nedeniyle 20, 27 ve 28 Haziran'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşecek ve milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS ve YKS nedeniyle, 20, 27 ve 28 Haziran'da 81 ilde belirli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, kısıtlamaların 20 Haziran'da 09:00-15:00, 27 Haziran'da 09:30-15:00, 28 Haziran'da 09:30-18:30 saatleri arasında uygulanacağını duyurdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının, sınavların öncesinde ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavların sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla uygulanacağı kaydedildi.

Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlama kapsamında olmayacak. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.