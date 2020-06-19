Rusya’da gün içinde 7972 Kovid-19 vakası kaydedildi

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son günlerde vaka artış hızı yüzde 1.4’lük en düşük seviyesinde seyrediyor.

Gün içinde 83 bölgede 7972 yeni vaka kaydedildi. Yeni vakaların 1136’sı başkent Moskova’da, 646’sı Moskova bölgesinde, 259’u Hantı Mansi Özerk Bölgesi’nde, 254’ü Sverdlovsk bölgesinde, 228’si St. Petersburg’da görüldü.

Koronavirüs nedeniyle gün içinde 181 kişi daha hayatını kaybetti ve salgın kaynaklı ölümlerin sayısı 7841’e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı da 10 bin 443 artarak 324 bin 406’ya ulaştı.

Şimdiye kadar 16.3 milyon koronavirüs testi yapıldı, 310 bin olası taşıyıcı da gözetim altında.