Maçka Parkı'nda vatandaşlar maskesiz ve sosyal masafeye uymadan dans edip, doğum günü kutladı

Akşam saatlerinde yoğunluk yaşanan Maçka Parkı'nda vatandaşlar, müzik eşliğinde dans edip doğum günü kutladı.
Normalleşme sonrası devam eden koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen vatandaşlar gruplar halinde Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na geldiler.
Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşlar serin havanın tadını çıkardı.
Maçka Parkı'nda vatandaşlar dans edip, doğum günü kutladı. Çoğunluğun maske takmadığı gözlendi https://t.co/fSqY0LuKi9 pic.twitter.com/AtadAdlmZ9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 22, 2020
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