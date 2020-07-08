Cezayir'de Kovid-19 önlemleri sonrası trafik kazaları beşte bir azaldı

Cezayir'de trafik kazaları bu yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 azaldı.

Cezayir Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan raporda, bu yılın ilk beş ayında 5 bin 271 trafik kazası meydana gelirken, geçen yılın aynı döneminde bu sayının 6 bin 819 olduğu belirtildi.

Bu seneki kazalarda şu ana kadar 227 kişinin öldüğü, 6 bin 333 kişinin yaralandığı aktarılan raporda, geçen yılın aynı dönemindeki kazalarda ise 293 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 129 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ülkedeki trafik kazaları ve buna bağlı can kayıplarında yaşanan azalmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemlerin etkili olduğu belirtiliyor.

Cezayir'de Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayından bu yana kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybını 959, vaka sayısını da 16 bin 404 olarak duyurmuştu.



