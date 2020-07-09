Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1024

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 1024 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri açıkladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 5 bin 300'e ulaştı. Bugün 50 bin 103 test yapıldı.

Toplam vaka sayısı, yeni tanı konan 1024 kişiyle birlikte 209 bin 962'ye yükseldi. Bakanlığın verilerinde iyileşen hastalara dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 2 bin 879 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 190 bin 390 olarak belirlendi.

Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Bk5UZrcaG8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2020

Verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor" dedi.