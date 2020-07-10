Geçici Bolivya Devlet Başkanı Anez Kovid-19'a yakalandı

Bolivya'da Evo Morales'in darbeyle görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanı olan Jeanine Anez, Twitter üzerinden paylaştığı bir videoyla Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020
Anez'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması, Sağlık Bakanı Eydi Roca'nın da hastalığa yakalanmasının birkaç gün ardından yaşandı.
Bakan Roca, geçen ayın sonunda sağlık makamlarının vakalara rekor artış tespit ettiğini ve salgının hızla büyüdüğü konusunda uyarıda bulunmuştu.
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