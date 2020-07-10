Rusya’da yeni koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti

Rusya’da yeni koronavirüs nedeniyle son bir gün içinde 174 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bu virüs nedeniyle şimdiye dek ölenlerin sayısı 11 bin 17 olarak kayıtlara geçti.

Rusya’nın koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir günde 174 kişi virüsün sebep olduğu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Böylelikle yeni koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 11 bin 17’ye yükseldi.

Ülkede son bir günde görülen yeni vaka sayısı ise 6 bin 635 olarak açıklandı. Bu, son bir günde rapor edilen vaka sayısıyla birlikte Rusya’da pandeminin başından beri 713 bin 936 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı anlamına geliyor.