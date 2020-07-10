Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1003

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artarak 5 bin 323'e ulaştı. Yeni vaka sayısı 1003 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artarak 5 bin 323'e ulaştı. Bugün 48 bin 787 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1003 kişiyle birlikte 210 bin 965'e yükseldi.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hastalara dair bilgi de yer aldı. Buna göre 24 saatte 1493 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 191 bin 883 olarak belirlendi.

Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VvrRuMmx7b — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2020

Yeni tabloyu kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı" dedi.