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    Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Virüsün amacı bizi öldürmek değil

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    Koronavirüs salgını
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    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs hakkında önemli bilgiler verirken, ''Virüsün amacı bizi öldürmek değildir. Çünkü biz ölürsek, taşıdığımız virüsler de ölür'' dedi.

    Özlü, "Virüsün giderek daha fazla hücreyi işgal etmesiyle bağışıklık sistemimiz devreye girer. Virüsün işgal ettiği hücrelerimize saldırarak virüsü ve enfeksiyonu durdurmaya çalışır. Bu çaba, zamanla kontrolden çıkıp terminatör işlevine dönüşerek, bize zarar vermeye başlar. Ölüm, bu dönemde ortaya çıkar" açıklamasını yaptı. 

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda virüslerin yaşama, çoğalma ve mutasyon biçimlerini anlattı. 

    Twitter üzerinden açıklama yapan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

    ''Virüsün amacı bizi öldürmek değildir. Çünkü biz ölürsek, taşıdığımız virüsler de ölür. Virüs yaşam döngüsünü sürdürmek, yeni duyarlı hücreler bulup onların alt yapısını kullanarak çoğalmak için gerekli enerji ve ortamı, canlı hücreye girip, organellerini kullanarak bulur.

    'Virüs yaşayabilmek, çoğalabilmek için hücredeki yaşamın devamına muhtaçtır. Dolayısıyla, virüsün hücreyi ve canlıyı öldürmesi, aleyhine bir durumdur. Giderek daha fazla hücreyi işgal ederek bizimle birlikte yaşamak ister. Virüsün giderek daha fazla hücreyi işgal etmesiyle bağışıklık sistemimiz devreye girer. Virüsün işgal ettiği hücrelerimize saldırarak virüsü ve enfeksiyonu durdurmaya çalışır. Bu çaba, zamanla kontrolden çıkıp terminatör işlevine dönüşerek, bize zarar vermeye başlar. Ölüm, bu dönemde ortaya çıkar. Yani, virüsü öldüreyim derken, bağışıklık sistemimiz bizi öldürür. Bu aşamada bağışıklık sistemimizi ilaçlarla baskılayarak yaşamaya, kendimizi bağışıklık sistemimizden korumaya çalışırız

    Covid-19 virüsüyle enfekte olanların bazılarının hiç semptom vermeden enfeksiyonu geçirirken, diğer bazılarının hafif, orta ya da çok ağır tabloda seyretmesi; bazılarında ölümcül olması da, muhtemelen bağışıklık sisteminin verdiği tepkilerin farklılığıyla ilişkilidir. Virüs, doğrudan olmasa da bu süreci tetikleyerek ölümümüze sebep olur. Zamanla virüsler bu tür yıkıcı süreçleri tetiklemeden organizmada yaşamayı öğrenirler, yani mutasyon geçirirler. Sürekli veya mevsimsel döngü ile bizimle yaşamlarını sürdüren çok sayıda virüs vardır'' 

    ''Mutasyonlar, bir amaca dönük planlı değişimler olmayıp, rastlantısal olarak ortaya çıkar. Hayatta kalmasına yarayacak yönde mutasyona uğrayan virüsler, diğerlerinin arasından seçilerek öne çıkar. Koca dinozorların yok olduğu dünyamızda, virüsler, sahip oldukları bu sürekli değişim özellikleriyle varlıklarını sürdürmeyi ve değişen yaşam koşullarına uyumu başarmışlardır. Sonuç: virüsler, içinde yaşadıkları canlıyı öldürmeden, simbiyotik bir yaşam sürmeyi öğrenerek hayatta kalabiliyorsa; biz de yerküremize ve diğer canlılara zarar vermeden, doğayla uyumlu bir yaşam biçimi geliştirerek hayatta kalabiliriz. Bunu virüslerden öğrenmeliyiz.''

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