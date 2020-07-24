Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 937

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 5 bin 580'e yükseldi. Yeni vaka sayısı 937 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 5 bin 580'e ulaştı. Bugün 42 bin 986 kişiye test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 937 kişiyle birlikte 224 bin 252 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hastalara dair bilgi de yer aldı. Buna göre 24 saatte 1009 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 207 bin 374 olarak belirlendi.

Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ErSgZL9Xey — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020

​Yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam test sayımız 4.5 milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor" dedi.