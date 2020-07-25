Uzmanlar uçak yolculuğu sırasında koronavirüs kapma riskini değerlendirdi: İniş ve binişlere dikkat

Yapılan araştırmalar uçak yolculuğunda koronavirüs bulaşma riskinin yolcuların uçağa biniş ve inişi sırasında en yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşlara uygulanan kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor, ancak virüsün uçuş sırasında bulaşma riskinin yüksek olduğunu düşünen birçok insan sağlığından endişe ediyor.

Express’in aktardığına göre, Alman uzmanların yaptıkları araştırma, uçak yolculuğu sırasında virüsten enfekte olma riskinin yolcuların uçağa biniş ve iniş anlarında yüksek olduğunu ortaya koydu.

Bilgisayar simülasyonları, yolcuların bu süre zarfında birbirleriyle daha yakın temas kurduğunu gösterdi. Yolcuların koridorda el bagajlarını yerleştirme veya alma sırasında kalabalık sıralar oluşturarak birbirlerine çok yakın durdukları gözlendi.

Ayrıca, uçaklardaki klimalardan yayılan havanın görece daha güvenli olduğu belirtildi. Modern havalandırma sistemleri yüzde 50 temiz hava ve aynı miktarda filtrelenmiş kabin havası pompalıyor. Gerek temiz hava, gerekse de yeniden temizlenen hava özel filtrelerden süzülerek kabine veriliyor. Bu, kabindeki havanın her üç dakikada bir yenilendiği anlamına geliyor.