Brezilya'da koronavirüs vaka sayısı 3 milyona, ölü sayısı 100 bine yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya'da vaka artışı sürüyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içinde 50 bin 230 vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 962 bin 442'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca son bir günde 1079 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının da 99 bin 572'ye çıktığı belirtildi.

Dün ise ülkede 53 bin 139 vakanın tespit edildiği ve 1237 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.