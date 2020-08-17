Rusya’da ikinci koronavirüs aşısı çalışmaları: Klinik testlerin ikinci aşamasına başlandı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Vektor’un, geliştirdiği aşının klinik testlerinde ikinci aşamaya geçtiğini söyledi.

Popova, “İkinci etap başladı. Klinik testler yapılıyor. Özel bir yolla ve özel bir şekilde seçilmiş olan tüm gönüllüler kendilerini iyi hissediyor. Aşılanan kişiler üzerinde kesinlikle hiçbir yan etkiye rastlanmadı. Enjeksiyonun yapıldığı yerde dahi en küçük bir kızarıklık yok. Her birinin ateşi de kesinlikle normal” ifadelerini kullandı.

Gamaley Enstisüsü’nün geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk aşısı olan Sputnik V’nin mi yoksa şu an testlerden geçen Vektor Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının mı daha iyi olduğu sorusunu yanıtlayan Popova, şunları söyledi:

“Her ülkede ve Rusya’da da kesinlikle birkaç farklı aşı olmalı. Şimdilerde bununla uğraşıyoruz.”

Vektor Enstisüsü aşının klinik testlerine 27 Temmuz’da başlamıştı. Klinik testlerin ilk aşamasında 18-60 yaşlar arasında 300 gönüllünün yer aldığı belirtilmişti. Gönüllüler arasında 60 Vektor çalışanı da yer alıyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı geçen hafta dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescil etmişti. ‘Sputnik V’ adı verilen aşı, Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile işbirliğinde geliştirilmişti.