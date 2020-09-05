İngiliz uzman: Rus aşısının klinik testleri etkileyici sonuçlar verdi

Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını değerlendiren Ingiliz uzmanların kimi, aşının klinik testlerinin etkileyici sonuçlar verdiğini belirtti, kimileri ise Rus aşının, onu gelecek vaat eden bir aşı yapan özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını değerlendiren Lübnan asıllı İngiliz tıp uzmanı Nadey Hakim, aşı ile yapılan klinik testlerin uluslararası tıp topluluğu tarafından da kabul edilen etkileyici sonuçlar verdiğini belirtti.

Uluslararası Tıp Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı, İngiliz Kızılhaçı Başkan Yardımcısı Nadey Hakim, Sputnik’e demecinde Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısı ile yapılan klinik testlerin uluslararası tıp topluluğu tarafından da kabul edilen etkileyici sonuçlar verdiğini söyledi:

“Aşının, bilinen hiçbir ciddi yan etkisi olmaksızın güvenli ve etkili olduğu kanıtlandı ve şu anda aşıda virüs ucunun genetik kodunu insan vücuduna yollamak için en güvenli mekanizma olan insan adenovirüs vektörlerine dayalı, kanıtlanmış bir platform kullanılıyor.

Bu yaklaşım sadece Rusya'da değil, yurt dışında da titizlikle incelendi. Rusya, aşı geliştirmede uzun ve başarılı bir geçmişe sahip olup bu alanda dünya lideri olmaya devam ediyor. Aşının, yıkıcı pandemiyi durdurmaya ve insanların normal hayata dönmesini sağlamaya yardımcı olmak için yakında tüm dünyada erişilebilir olmasını umuyoruz.

Lancaster Üniversitesi’nden moleküler viroloji uzmanı Dr. Muhammad Munir, Rus aşısının gelecek vat eden bir aşı yapan özelliklere sahip olduğunu belirtti:

“The Lancet dergisinde yayınlanan verilere bakılacak olursa Sputnik V, kabul edilebilir güvenlik ve yüksek immünojenite gösterdi. Sputnik V, onu gelecek vat eden bir aşı yapan özelliklere sahip. Vektör olarak iki farklı adenovirüs kullanma fikri, birçok gelişmiş aşıdan daha üstün. Genelde bağışıklık sistemi vektör proteinlerini SARS-CoV-2 S proteinine benzer bir antijen olarak algılar, bu nedenle bu proteinlere karşı da bir bağışıklık tepkisi oluşur. İnsanlara (ikinci bir doz veya ikinci aşı ile) yeniden bağışıklık kazandırılırsa önceden var olan bağışıklık, ikinci dozun etkinliğini tehlikeye atabilir. Sputnik V’de olduğu gibi farklı tipten vektörün kullanılması bu sorunun önüne geçer. Sonuç olarak çok olumlu bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim.”

Reading Üniversitesi’nden virolog Prof. Ian Jones ise Sputnik V ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“The Lancet dergisinde yayınlanan araştırma, adenovirüs vektörlerinde daha önce tespit ve kabul edilen bir şeyi doğruladı, söz konusu vektörler genel olarak güvenli ve içlerine verilen Sars-CoV-2 proteinine karşı bağışıklık tepkisi sağlıyor. Sayıları göreceli olarak fazla olmasa da iki farklı serotip vektörlerinin kullanımı, iyi seviyelerde nötralize edici antikorlar ve T hücre aktivitesi ürettiği görülüyor.”