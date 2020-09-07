Rusya’nın ikinci koronavirüs aşısının klinik araştırmaları ay sonunda tamamlanacak

Rusya’nın tüketici çıkarları denetim ajansı Rospotrebnadzor’un yöneticisi Anna Popova, Vektor Devlet Bilim Merkezi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının klinik araştırmalarının da eylül sonuna dek tamamlanacağını söyledi.

Rospotrebnadzor Başkanı Popova bir konferanstaki konuşmasında, Vektor Merkezi’nin geliştirdiği aşıya ilişkin, “Şu an meslektaşlarımız bir aşı üstünde yoğunlaşmış durumda. Bu, temelinde peptid antikorları olan bir peptid aşısı. Aşının şimdi klinik araştırmaları tamamlanmakta, araştırmaların son günü 30 Eylül olacak” dedi.

Daha önce 3 Eylül’de, Vektor Merkezi’nin geliştirdiği aşının birinci aşama klinik araştırmalarının tamamlandığı, ikinci aşamaya geçildiği açıklanmıştı. İkinci aşamanın sonuçlarının belli olmasını takiben aşıya geçici bir tescil sertifikası verilebileceği belirtiliyor.

Vektor’un geliştirdiği, Rusya’nın tescil edilmiş ikinci koronavirüs aşısı olacak.

Dünyanın tescil edilen ilk aşısı olan Rus Sputnik V aşısınınsa nüfus üstünde yaygın uygulamasına sene sonuna doğru başlanacak.