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    Diyarbakır'da, koronavirüs tanısı konulan anneleriyle temaslı oldukları için karantinaya alınan kardeşler, iddiaya göre kaldıkları evi ateşe verdi. Aile fertleri, çıkan yangını haberleştirmek isteyen gazetecilere bıçak ve yumrukla saldırdı. İki gazeteci yaralanırken, saldırganlar gözaltına alındı.

    Karantinaya alınan kardeşler evi yaktı, gazetecilere saldırdı

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202009091042808361-karantinaya-alinan-kardesler-evi-yakti-gazetecilere-saldirdi/

    Diyarbakır'da koronavirüs tanısı konulan anneleriyle temaslı oldukları için karantinaya alınan kardeşler, iddiaya göre kaldıkları evi ateşe verdi. Aile fertleri, çıkan yangını haberleştirmek isteyen gazetecilere bıçak ve yumrukla saldırdı. İki gazeteci yaralanırken, saldırganlar gözaltına alındı.

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan kadın hastaneye tedaviye, çocukları ise evde karantinaya alındı.

    DHA’nın aktardığı iddiaya göre evde kalanlar, yangın çıkarıp dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevlerin 3 farklı noktadan başlayıp büyüdüğü yangına müdahale etti. Evde yaşayanlar, dışarıdan izledikleri yangını haberleştirmek için görüntüleyen gazetecilere bıçak ve yumruklarla saldırdı.

    Serbest bırakıldılar

    Saldırı sonrası DHA muhabiri Emrah Kızıl bıçakla kolundan yaralanırken, İHA muhabiri Murat Başal'ın ise aldığı yumruk darbesiyle burnu kırıldı. Saldırıyı yapan ve koronavirüslü olduğu şüphe edilen B.G., S.A. ve O.G. gözaltına alındı. Fotoğraf makineleri ve kameraları kırılan gazetecilerin hastanede darp raporu alıp şikayetçi olması üzerine polis şüphelileri gözaltına aldı.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Polis merkezine götürülüp ifadeleri alınan şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

    ‘Saldıranların koronavirüslü olduklarını öğrendik’

    Bıçaklı saldırıya uğrayan muhabir Emrah Kızıl, saldırganların hayatlarına kast ettiklerini söyledi. Kızıl, şu ifadeleri kullandı:

    "Biz yangın haberi için olay yerine gittik. Yangından uzak bir yerdeydik. Birisi gelip kameranın ekranını tuttu ve arbede yaşandı. Daha sonra Murat’ın yanına gittiler. Bu sırada bir kişi bana bıçak çekerek karnıma doğru salladı. Kendimi geriye çektim bıçak kolumu çizdi. Ondan sonra bize önüne gelen saldırdı. Bize saldıran kişiler canımıza kastetti."

    ‘Yardımımıza gelen polis ile bekçilere de saldırdılar’

    Saldırıda kamera ve fotoğraf makinesinin kırıldığını söyleyen İHA muhabiri Murat Başal ise şöyle konuştu:

     "Yangın ihbarı için olay yerine gittik. Emrah Kızıl ile görüntü çekerken bir grubun bıçaklı saldırısına uğradık. Bize saldıran kişilerin koronavirüslü olduğunu öğrendik. Yardımımıza gelen polis ile bekçilere de saldırdılar. Cihazlarımızı kırdılar."

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    Etiketler:
    Murat Başal, Emrah Kızıl, Test, Anne, Karantina, Kovid-19, Koronavirüs, iddia, DHA, İHA
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