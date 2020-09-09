'HES' çağrı merkezi ve sosyal medya hesapları açıldı

Sağlık Bakanlığı, pandemiyle mücadelede en önemli mobil uygulama olan 'Hayat Eve Sığar'a (HES) yönelik vatandaştan gelecek soru, görüş ve öneriler için çağrı merkezi ve sosyal medya hesabı oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre pandemiyle mücadeleyi dijital ortama taşıyan HES uygulaması vatandaşın hizmetine sunuldu. Güvenli sosyal hayatın bir parçası haline gelen ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan HES mobil uygulamasına yönelik Sağlık Bakanlığı, vatandaştan gelecek soru, görüş ve öneriler için çağrı merkezi oluşturdu.

Vatandaşlar uygulama ile ilgili yaşadıkları sorun, görüş ve öneriler için 7 gün 24 saat '0850 477 04 77' numaralı çağrı merkezini arayabilecek. Bunun yanı sıra 'twitter.com/_hayatevesigar' adresinden de sorular yöneltilebilecek.Açıklamada ayrıca HES uygulaması ile vatandaşların yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebildiği de belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Risk yoğunluğunun yanı sıra, hastane, eczane, market, duraklar gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de vatandaşlara gösteriliyor. Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, uygulamada yakınlarının onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebilen vatandaşlar, onların da riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu da uygulamadan inceleyebilirken, seyahatlerinde ve ziyaretlerinde kullandıkları HES kodunu uygulamadan alabiliyor, sorgulayabiliyor. 'Güvenli Alan' uygulaması ile girdikleri mekanlardaki kişi sayısını, riskli kişi sayısını görebiliyor ve hastalığın takibine destek olabiliyor. Bunun yanı sıra ihbar uygulaması ile maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uymayan işletmeleri bildirerek denetlenmesini sağlayabiliyor."