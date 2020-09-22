Rusya’da 6215 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 6215 arttı. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 1 milyon 115 bin 810’a yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısında gün içinde 6215 artış gözlendi.

Başkent Moskova’da 980, St. Petersburg’da 211, Rostov bölgesinde 181, Moskova bölgesinde 172 vaka tespit edildi.

Gün içinde 5976 kişi daha hastaneden taburcu edildi. Şimdiye kadar Kovid-19’u yenenlerin sayısı 917 bin 949’a yükseldi.

Son 24 saatte 160 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgın boyunca 19 bin 649 kişi hayatını kaybetti.