CHP'li Emir'den 'koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı' iddiası

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Kovid-19 verilerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Emir, Bakan Koca'ya seslenerek, "Sayın Bakan bu belge doğru mudur? Bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin vakti gelmiştir" dedi.

FOX TV'nin CHP Ankara Milletvkili Murat Emir'in paylaştığı belgelere dayandırdığı haberine göre, 10 Eylül günü 157 bin 975 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aynı gün paylaştığı tabloya göre, o gün yapılan test sayısı 107 bin 702 olmuştu.

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi verilerinin yer aldığı belirtilen belgeye göre, yapılan 157 bin 975 testten 128 bin 645'i negatif, 29 bin 377'si pozitif.

'Açıklama yapmaya davet ediyoruz'

CHP'li Emir, Bakan Koca'ya seslenerek, "Sayın Bakan bu belge doğru mudur? Bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin vakti gelmiştir" dedi.

ANKA'nın aktardığı habere göre, Twitter üzerinden paylaşım yapan CHP'li Emir, Sağlık Bakanı Koca'yı açıklama yapmaya davet etti.

Emir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi ile mücadelenin ilk şartı halkımızı doğru bilgilendirmektir. Sağlık Bakanlığı'nın kendi bilgi sisteminden bize gelen verilere göre Kovid pozitif vaka sayısı açıklanan hasta sayısının neredeyse 20 katı. Bakan Fahrettin Koca’yı açıklama yapmaya davet ediyoruz."

Pandemi ile mücadelenin ilk şartı halkımızı doğru bilgilendirmektir. Sağlık Bakanlığının kendi bilgi sisteminden bize gelen verilere göre Covid pozitif vaka sayısı açıklanan hasta sayısının neredeyse 20 katı. Bakan @drfahrettinkoca yı açıklama yapmaya davet ediyoruz. https://t.co/dZHJ2r0SzN — Murat Emir (@muratemirchp) September 29, 2020

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