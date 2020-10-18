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    Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve esnaf

    Kovid-19 denetiminde esnafla diyaloğu tepki çeken Denizli Valisi Atik: Yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum

    © İHA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (484)
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    Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir esnaf ile arasında geçen diyaloğun kamuoyuna yansımasının ardından açıklamada bulundu. "Şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü" diyen Atik, "Vatandaşımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum" dedi.

    Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kentin en kabalalık caddesi olan Gazi Bulvarı’nda denetim yaptı. Vali Atik'e Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik etti.

    Döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyardı. Döner ustasının uyarıyı dikkate almayıp hâlâ döner kesmeye devam etmesi üzerine Vali Atik, polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi.

    Vali Atik'in talimatı üzerine iş yeri hakkında tutanak tutuldu. Valinin bu tutumu sosyal medyada tepki çekti.

    Yorgunluğu gerekçe gösterdi

    Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Vali Atik, özür diledi. Atik açıklamasında, "Gün boyu yapılmış olan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü" dedi.

    Soylu: Özür yerinde olmuştur

    Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atik’in özür açıklamasıyla ilgili "Yerinde olmuştur" açıklaması yaptı: "Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır... Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur.”

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (484)

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    Etiketler:
    Ali Fuat Atik, Vali, Özür dilemek, Esnaf, Kovid-19, Koronavirüs
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