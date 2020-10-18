Bakan Koca'dan İstiklal Caddesi mesajı: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Taksim İstiklal Caddesi'nin bir fotoğrafı paylaşarak kalabalığa dikkat çekti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi" ifadelerini kullandı.

Koca "Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim" çağrısında bulundu.

BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim. pic.twitter.com/1WCorodzSJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2020

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