Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 17 bini geçti

Rusya’da son 24 saatte 17 bin 340 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre, gün içinde 85 bölgede vaka sayısı 17 bin 340 artarak en yüksek seviyesine çıktı.

Başkent Moskova’da 5478 vaka kaydedildi. Şimdiye kadar teyit edilen vaka sayısı 1 milyon 480 bin 646’ya yükseldi.

Gün içinde 11 bin 263 kişi iyileşti, 283 kişi öldü. Şimdiye kadar iyileşenlerin sayısı 1 milyon 119 bin 251, hastalığa yenilenlerin sayısı ise 25 bin 525 oldu.