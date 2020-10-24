Rus uzmandan koronavirüs salgınının sonuna ilişkin tahmin: Önümüzdeki yaz durum normale döner

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nden virolog Prof. Viktor Zuyev, Parlamentskaya Gazeta’ya demecinde Kovid-19 salgınının yayılmasının önümüzdeki yaz mevsiminde son bulabileceğini söyledi.

Zuyev, “Temmuzda önemli bir iyileşme olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

SARS-CoV-2’nin de dahil olduğu pnömotropik (solunum sistemine yerleşen) virüslerin sıcaktan ‘korktuklarına’ dikkat çeken uzman, maske kullanma düzeninin sıkılaştırmasının ve halkın aşılanmasının hastalığın gerilemesine katkıda bulunacak diğer unsurlar olduğunu ifade etti.

Semptomsuz geçirenler de dahil olmak üzere Kovid-19’u geçiren hastaların sayısının giderek arttığına dikkat çeken Zuyev, “Bunlar, virüs karşısında çıkmaz oluşturmak için yüzde 60'a ulaşması gereken bağışıklık katmanının kumbarasına yapılan katkılar” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin verilerine göre Rusya'da son 1 günde Kovid-19'a yakalananların sayısı 16 bin 521 arttı, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 497 bin 167'ye yükselmiş durumda.