Rusya’da pandeminin başından beri görülen en yüksek günlük vaka sayısı artışı

Son 24 saatte Rusya’nın tamamında, pandeminin başlangıcından beri en yüksek sayı olan 17 bin 347 koronavirüs vakası teşhis edildi. Böylelikle 23 Ekim’de kaydedilen ‘rekor vaka sayısı’ olan 17 bin 340 geçilmiş oldu.

Rusya’da son bir gün içinde görülen 17 bin 347 yeni vaka ile ülkede salgının başlangıcından beri toplam 1 milyon 531 bin 224 koronavirüs vakasına rastlanıldı.

Son bir günde 219 kişi hayatını kaybetti, böylelikle koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 26 bin 269’a çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 7 bin 574 artarak 1 milyon 146 bin 962’ya ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yerler ise Moskova, St. Petersburg ve Rostov bölgesi olarak kayıtlara geçti. Salgının merkezi başkent Moskova’da son bir gün içinde 62 hasta hayatını kaybetti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, bugüne kadar dünyada 43 milyondan fazla koronavirüs vakası kaydedildi. Dünya genelinde en yüksek vaka sayısı bakımından ABD 8.6 milyon vaka ile birinci, Hindistan 7.9 milyon ile ikinci ve Brezilya 5.3 milyon ile üçüncü sırada. Rusya, vaka sayılarının en yüksek olduğu dördüncü ülke konumunda, hayatını kaybeden hasta sayısı bakımından ise 13. sırada yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta yaptığı açıklamada, hükümetin hastalığın artması nedeniyle sıkı kısıtlamalar getirmeyi henüz planlamadığını söylemişti. Rus gazetesi Kommersant’ın haberine göre ülkedeki yerel yönetimler de şimdilik hükümetle aynı çizgide bir politika izlemeyi düşünüyor. Bazı bölgelerde sağlık sistemi üzerindeki yük artsa da yetkililer ‘ekonomiyi öldürmemek’ adına sokağa çıkma yasaklarını yeniden devreye sokmayı planlamıyorlar.