ABD’li bilim insanları uyardı: Bu virüs altın çağını yaşayacak

Nature dergisinin haberinde, bilim insanlarının yeni salgınları birkaç faktör ile ilişkilendirdiği ifade edildi. Uzmanlara göre, her şeyden önce, insanların soğuk mevsimde kötü havalandırılan odalarda daha sık etkileşime girmesinin ek risk oluşturuyor.

Bir diğer faktörün, soğuk ve kuru havanın yanı sıra, direk güneş ışınları eksikliğinin koronavirüsün daha fazla bulaşması için uygun bir ortam yaratması olduğu ifade edildi.

Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nden mikrobiyolog David Relman, “Bu virüs altın çağını yaşayacak. Bizi oldukça ağır ve zor aylar bekliyor” ifadesini kullandı.

Bilim insanları, kış aylarında yeni salgın riskini azaltmak için daha sıkı kontrol tedbirlerine ihtiyaç olabileceği tahmininde bulundu.