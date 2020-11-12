Rusya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek can kaybı

Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 21 bin 608 arttı. Gün içinde 439 kişi hayatı hayatını kaybetti. Bu şimdiye kadar gün içinde kaydedilen en yüksek can kaybı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde vaka sayısı 21 bin 608 artarak 1 milyon 858 bin 568’e çıktı.

Son 24 saatte 439 kişi hayatını kaybetti. Bu, ülkede şimdiye kadar bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. Pandemi boyunca 32 bin 32 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte hastalığı yenenlerin sayısı da 18 bin 811 arttı. Şimdiye kadar 1 milyon 388 bin 168 kişi iyileşti.