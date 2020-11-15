'Koronavirüsü ağır formda geçirmemenin yolu kan dolaşım veya bağışıklık sisteminden geçiyor'

Rus virolog Vitaliy Zverev, kan dolaşım veya bağışıklık sistemi zarar görmemiş kişilerin maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları halinde Kovid-19’dan etkilenmeyeceklerini söyledi.

Meçnikov Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü Direktörü Vitaliy Zverev, kan dolaşım veya bağışıklık sistemi zarar görmemiş kişilerin maske rejimi ve hijyen kurallarına uymaları halinde Kovid-19’dan etkilenmeyeceklerini belirtti.

Rus Parlamento gazetesine konuşan Zverev, “Kan dolaşım veya bağışıklık sistemi zarar görmüş kronik hastalıkları olan kişiler hastalığı ağır formda geçiriyor. Geri kalanı, maske rejimi ve hijyen standartlarına uymaları halinde, hiçbir şey tehdit etmiyor” dedi.

Zverev, “Hastalığı hafif formda geçirenlerin ağır formda geçiren hastalardan daha az bulaşıcı olabilir mi?” sorusunu “Enfeksiyon dozu çok önemlidir. Bu virüsün büyük miktarlarda salınımının sürekli olduğu ağır hastalardan enfekte olma olasılığının daha yüksek olduğu açıktır. Ancak, doğrudan bir ilişki yok” şeklinde yanıtladı.

Zverev ayrıca, hastalığı hafif formda geçirenlerin toplum için daha az tehlikeli olduğunu kaydetti.