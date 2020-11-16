Putin ve Netanyahu, Rus Kovid-19 aşısına yönelik işbirliği perspektifini konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun koronavirüs pandemisiyle mücadeleyi ve Rus Kovid-19 aşısına yönelik işbirliği perspektiflerini istişare ettiği açıklandı.

Kremlin'in resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre İsrail'in talebi üzerine Putin ile Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesinin merkezinde koronavirüs pandemisiyle mücadele yer aldı.

İki ülkenin pandemiyle mücadele kapsamında uyguladığı kısıtlayıcı ve önleyici tedbirler hakkında görüş alışverişi yapan Putin ve Netanyahu, Rus aşısının olası tedariki ve İsrail'de üretimi de dahil olmak üzere aşıya yönelik işbirliği perspektiflerini istişare etti. Kremlin, açıklamada aşının adını belirtmedi.

Ortadoğu'daki durumu da değerlendiren Putin ve Netanyahu, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesini kararlaştırdı.