Hafif seyreden Kovid-19 vakalarının tehlikeli sonuçları: Çoklu organ yetmezliği

Komplikasyon riski oldukça düşük olarak değerlendiren hafif Kovid-19 vakalarının buna rağmen ciddi sonuçlara yol açabildiği belirtildi.

Daily Mail’in aktardığına göre, İngiltere merkezli inovasyon kuruluşu Innovate UK ve karaciğer hastalıkları üzerine çalışan Perspectum adlı kuruluştan yetkililerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Coverscan girişiminin, Kovid-19 hastalığı hafif seyreden 200’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği bir araştırma, genç ve sağlıklı hastalarda semptomların oldukça uzun sürebildiği ve büyük kısmında çoklu organ yetmezliğine sebep olabileceğini ortaya koydu.

Coverscan’ın yayınladığı ön çalışma raporlarına göre, koronavirüse yakalanan ve virüs semptomlarını dört ay ya da daha uzun bir süreyle gösteren hastaların yüzde 70’inde kalp, akciğer, karaciğer, pankreas, böbrek ve dalak hasarları tespit edildi.

Hatta insanların, hastalığa yakalandıktan birkaç ay sonra bile nefes darlığı, kas krampları ve baş ağrılarından şikayetçi olduğu ifade edildi.

Londra Üniversitesi Akademisi’nden kardiyolog ve klinik veri bilimi uzmanı Amitava Banerjee, bu bozuklukların büyük kısmının hafif bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti. Ancak hastaların yüzde 25’inde iki veya daha çok organın zarar gördüğünü söyleyen Banerjee, “Bununla beraber, hastaların koronavirüse yakalanmadan önceki sağlık durumlarını bilmiyoruz, daha detaylı incelemeler yapılması gerekiyor” ifadesini kullandı.