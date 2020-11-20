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    'Testis ağrısı, tek başına koronavirüs göstergesi olabilir'

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    Türkiye’den bilim insanları, testis ağrısının koronavirüs hastalığının semptomu olduğunu ortaya koydu. İngiliz basınına konu olan haberde, 49 yaşında ismi açıklanmayan Kovid-19'la enfekte olan bir erkeğin testis ağrısı dışında, hastalığın kuru, öksürük ve ateş gibi hiçbir belirtisine sahip olmadığını açıkladı.

    NTV'nin haberine göre Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nden araştırmacılar, testis ağrısının koronavirüsün belirtilerinden biri olduğunu ortaya koydu.

    Araştırmacılar, bir hastanın yaz aylarında testislerinin sol tarafında şişlik ve ağrı nedeniyle tıbbi yardım istediğini belirtti. 49 yaşındaki adı açıklamayan erkeği çeşitli testlere tabi tutan doktorlar olası bir üroloji hastalığına dair hiçbir neden bulunamadı.

    Adamın testisinde dokununca ağrı oluştuğu, ancak sıradışı bir şişkinlik ya da ihtihap görülmediği aktarıldı. Ancak, enfekte bir vakayla teması olduğu belirlenen söz konusu adama yapılan Kovid-19 testinin sonuçları pozitif çıktı. Bilim insanları, söz konusu hastada koronavirüsün kuru öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi semptomlarının hiçbirinin görülmediğini ifade etti.

    Vaka, Doktor Mehmet Özveri ve ekibi tarafından incelendi. Urology Case Reports adlı dergide yayımlanan çalışmanın bulgularında testis ağrısının tek başına Kovid-19’un bir semptomu olduğu ifade edildi. Araştırmacılar, “olağandışı” vakanın koronavirüsün insanlarda nasıl farklı şekillerde tutulabileceğini gösterdiğini ifade etti.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Doktor Özveri, “Kovid-19 solunum organlarına saldıran viral bir hastalıktır. Ancak, bizim vakamızda olduğu gibi, bazı hastalarda akciğer dışında çeşitli organlara da zarar verebildiği görülüyor. Nedeni anlaşılmayan genital rahatszılıklar bildiren kişilerin tedavisinde koronavirüsten şüphelenilmesi kritik bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

    24 gün boyunca tedavi edildi

    Bununla birlikte, testis ağrısına sahip olan Kovid-19 hastası ağır durumda olmamasına rağmen 24 gün boyunca hastanede tedavi edildi. Beş gün boyunca sıtma ilacı olan hidrokloroksin tedavisi uygulanan adama çeşitli antibiyotikler de verildi.  

    Çalışmanın yazarları, tedavinin ikinci gününün ardından hastanın testis ağrısı şikayetinin sona erdiğini, ancak koronavirüsün vücudundan temizlenmesinin üç hafta sürdüğünü belirtti.

    Çin çalışması: Her 5 erkekten birinde görülüyor

    Öte yandan, testis ağrısının Kovid-19 hastası erkeklerde ne kadar şiddetli seyrettiğine ve görülme sıklığına ait yeterli çalışma bulunmuyor. Daha önce Çin’de yapılan küçük bir çalışmada, testis ağrısının Kovid-19 ile enfete olan her beş erkekte birinden görülecek kadar yaygın olduğu öne sürülmüştü. Wuhan’da yer alan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Nisan ayında yapılan çalışmada incelenen 34 Kovid-19 hastası erkeğin 6’sının testislerinin ağrısından şikayetçi olduğu aktarıldı.

    Diğer taraftan, Kovid-19’un testislerdeki ağrıyı nasıl oluşturduğu henüz net bir şekilde kanıtlamış değil, ancak iki olası teori bulunuyor: Bunlardan ilki ve en olası olarak kabul edileni, koronavirüsün vücuda tutunmasını sağlayan ACE2 reseptörlerinin erkeklerin testislerinde de yaygın olarak bulunması ve bu bölgeden vücuda saldırmaya imkan bulabilmesi. Diğer ihtimal ise, koronavirüsün kan dolaşımı aracılığıyla testislere ulaşarak burada hastalığa yol açması.

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